Son Dakika Haberleri: Mülteci çocukların yüzü güldü
Son Dakika Güncel Mülteci çocukların yüzü güldü - Son Dakika

Mülteci çocukların yüzü güldü

6 saat önce

Erzurum'da özellikle mülteci çocuklar ve yardıma muhtaç aileler için faaliyetlerini sürdüren Gülen Yüzler Derneği, Afgan Çocukları ile birlikte Nevzat Karabağ Anadolu Lisesiyle ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.

Mülteci çocukların yüzü güldü, System.String[]

Erzurum'da özellikle mülteci çocuklar ve yardıma muhtaç aileler için faaliyetlerini sürdüren Gülen Yüzler Derneği, Afgan Çocukları ile birlikte Nevzat Karabağ Anadolu Lisesiyle ortaklaşa bir etkinlik düzenledi.


'Asyanın Kalbi Afganlı Çocuklar' adlı projede Türk çocuklarla mülteci çocukların kaynaşmasını hedefleyen proje sahipleri, iki millettende çocuklarla bir gün geçirdi. Sabah erken saatlerde lisenin yemekhanesinde birlikte kahvaltı yapan çocuklar ardından okulun resim salonunda çizdikleri resimleri, okul öğretmenlerine armağan etti. Türk ve Afgan çocuklar son olarak müzik salonunda birlikte Türkçe ve Farsça şarkılar seslendi.


Zaman zaman Erzurum'da yaşayan Türk ve Afgan çocuklarını bir araya getiren Gülen Yüzler Derneği Başkanı Fulya Yürek, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Şehrimizde bir çok Afgan aile var. Hepsi bir savaştan canlarını kurtarıp geldiler. Çok zorluklar çektiler. Biz özellikle o çocuklara sahip çıkmak zorundayız. Herşey sosyallikle başlar. Adaptasyon sorunlarıyla zaman zaman karşılaşıyorduk. Sık sık Türk çocuklarımızla Afgan çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Son olarak Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ile bir proje gerçekleştirdik. Çok güzel bir gün geçirdik. Başta bu imkanlarını sunan İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan'a, okul yönetimine, öğretmelerimize, derneğimizin gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz Gülen Yüzler'İn hiç eksik olmaması ve gelen her çocuğa milletine bakmadan ayrım yapmadan elimizden geldiği kadar sahip çıkmaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Karabağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erling Haaland durdurulamıyor
İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:10:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mülteci çocukların yüzü güldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]