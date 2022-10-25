16 aylık bebek leopar saldırısında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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16 aylık bebek leopar saldırısında yaşamını yitirdi

25.10.2022 15:53
16 aylık bebek leopar saldırısında yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Mumbai şehrinde annesiyle birlikte bir tapınağa giden 16 aylık bir kız çocuğu leopar saldırısı sonucu feci şekilde can verdi. Geçen yıl bu bölgede 10'dan fazla kişi leopar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Hindistan'da yer alan Mumbai'nin batısındaki banliyö olan Aarey kolonisinde korkunç bir olay yaşandı. Pazartesi günü 16 aylık bir kız çocuğu leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

BU AY GERÇEKLEŞEN İKİNCİ LEOPAR SALDIRISI

Yerel polis, kız çocuğunun saldırı sırasında annesiyle birlikte bir tapınağı ziyarete gittiğini söyledi. Çocuk saldırıdan hemen sonra yakındaki bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar çocuğun öldüğünü açıkladı. Bu olay, ay boyunca Aarey kolonisinde gerçekleşen ikinci leopar saldırısı oldu. Bu ayın başlarında dört yaşında bir erkek çocuğu da saldırıya uğramıştı. Geçen yıl ise 10'dan fazla kişi leopar saldırısında hayatını kaybetmişti.

ORMANLIK BİR BÖLGE

16 kilometrekarelik bir alana yayılan Aarey kolonisi, Mumbai'nin batısındaki banliyöde yer alan ve Sanjay Gandhi Ulusal Parkı yakınında bulunan zengin bir kentsel orman. Çevre açısından hassas bir bölge olan Aarey'deki orman, karışık nemli yaprak döken orman türü olarak sınıflandırılıyor ve Hindistan'ın finans başkentinde kalan birkaç yeşil alandan biri. Sanjay Gandhi Ulusal Parkı, bir şehrin metro sınırları içinde yer alan ve 47 leopar barındıran dünyadaki tek ulusal park olarak biliniyor.

Kaynak: Xinhua
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