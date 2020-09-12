Muratpaşa'nın bütçesini Muratpaşalılar oyluyor - Son Dakika

Muratpaşa'nın bütçesini Muratpaşalılar oyluyor

Türkiye'de ilki daha gerçekleştirerek 2021 bütçesini, internet üzerinden ilçe sakinleriyle birlikte yapan Muratpaşa Belediyesi'nde bütçe için oylama başladı.

Muratpaşa'nın bütçesini Muratpaşalılar oyluyor, System.String[]

Türkiye'de ilki daha gerçekleştirerek 2021 bütçesini, internet üzerinden ilçe sakinleriyle birlikte yapan Muratpaşa Belediyesi'nde bütçe için oylama başladı. 18 Eylül Cuma günü sona erecek oylamada 13 yaş ve üzeri her Muratpaşa sakini, komsumeclisi.com üzerinden 435 milyonluk bütçe için oy kullanabilecek.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kurumun 2021 bütçesini, şubat ayında yayına aldığı Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden ilçe sakinleriyle birlikte yapıyor. Bütçe, geçen hafta internet sitesinin forum bölümünde ilçe sakinlerinin görüşüne açılırken, oylama da 11 Eylül Cuma itibariyle başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, internet teknolojilerinin sunduğu imkanlarla bir doğrudan demokrasi denemesi olarak dikkat çeken çalışmada oylamanın 18 Eylül akşamına kadar devam edeceğini söyledi. Başkan Uysal, katılımcı bütçe denemesi olan uygulamada temel amacın Muratpaşalıların vergileriyle oluşan belediye bütçesini tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkan ortak aklı kent yönetimine yansıtmak olduğunun altını çizdi.

Akıllı sistemler, yeni parklar

Muratpaşalıların oylarına sunulan 2021 yılı belediye bütçesi 435 milyon lira olarak öngörüldü. Bu bütçe içinden Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri müdürlüklerince 178 milyon 860 bin liralık bölüm ayrıldı. Bu bütçeyle 2021'de 100 bin ton asfalt üretimi, 45 kilometre uzunluğunda cadde ve sokağın yenilenmesi ve 22 kilometrelik kaldırımın engelli şeridiyle birlikte standartlara uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte 40 bin metrekare yeni park ve yeşil alan, bin 100 adet turunç dikimi, 50 bin metrekare genişliğinde park alanının yenilenmesi, 1 milyon 600 bin çiçek üretimi 2021 hedeflerinde yer alırken Temizlik İşleri Müdürlüğü de 2021'de akıllı çöp toplama projeni hayata geçirmeyi hedefliyor.

Öğrencilere online eğitim

Sosyal Yardım İşleri, Sosyal Destek Hizmetleri, Kreş, Kadın ve Aile, Kütüphane ve İşletme ve İştirakler müdürlükleri için 61 bin 982 liralık bütçe ayrıldı. Söz konusu müdürlüklerin gelecek yıl hedefleri arasında 50 bin öğrenciye online eğitim verilmesi, Cengiz Aytmatov Parkı'nda bir kitap kafe kurulması gibi projeler yer alıyor.

Güneş enerjisi

Toplum sağlığı ve çevre hizmetleri olarak sınıflandırılan ve Sağlık, Spor, Veteriner işleri müdürlükleriyle birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kullanımına 34 milyon 796 bin liralık bütçe ödeneği ayrıldı. Söz konusu müdürlüklerinin 2021 hedefleri arasında Fener Mahallesi'nde yeni bir spor tesisinin inşası, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması yer alıyor.

Kalem kalem bütçe

Oya sunulan bütçe içinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne 12 bin 144 lira, Halkla İlişkiler, Basın ve Yayın ve Özel Kalem müdürlükleri içinse 2021'de 20 milyon 591 liralık bütçe ayrıldı. Kent estetiği, tasarım ve dönüşüm hizmetleri olarak sınıflandıran ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başta olmak üzere Plan ve Proje, Yapı ve Kontrol müdürlükleri için öngörülen bütçe 43 bin 866 lira olurken diğer müdürlüklerin bütçesi ise 82 milyon 761 bin lira oldu. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratpaşa'nın bütçesini Muratpaşalılar oyluyor - Son Dakika

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