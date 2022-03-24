Muş Belediye Başkanı Asya, yaşlılarla buluştu - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "Yaşlılar Haftası" kapsamında kentteki yaşlılarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Asya, kentteki Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Asya, burada yaptığı konuşmada, görev süresi içinde şehre kazandırdığı çalışmalarla ilgili misafirlerini bilgilendirdi.

Altyapı gibi Muş için elzem projelere el attıklarını ve o süreçte ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"En zor zamanlarda bile şehrimize hizmet etme niyetimizin gücüyle yüzümüz ak bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. İhtiyaç duyulan tesisleri ilimize kazandırırken ilimizin yıllar sonrasına hitap edecek önemli işleri de ihmal etmedik. Altyapı çalışmalarımızı tamamladık. İçme suyu sorunumuzu tamamen bitiriyoruz. Bundan sonra şehrimizi güzelleştirecek çalışmalara ağırlık vereceğiz. Aynı şekilde sosyal ve kültürel faaliyetlerle halkımızın ihtiyaç duyduğu etkinlik ve programların sayılarını artıracağız. Bu süreçlerde siz değerli büyüklerimizin hep hayır dualarını aldık. İnşallah bundan sonra da sizlerin duası ile daha güzel işler yapacağız. Bu vesile ile sizlere özel bugün gerçekleştirmiş olduğumuz bu programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

Program, müzik dinletisi ve hediye takdimiyle sona erdi.