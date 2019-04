Müsiad'tan Makina Sektör Kurulu Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Sektör Kurulları Başkanı Ali Adıgüzel başkanlığında yeni dönemin ilk Makina sektör kurulu toplantısı düzenledi.

Toplantıda Sektör Kurulları Başkanı Ali Adıgüzel, MÜSİAD'ın Türkiye'nin dinamik gücü olarak her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekerek, şehirde sektöre kayıtlı MÜSİAD üyelerinin yapılan istişare toplantıları ile var olan birlikteliğinin daha da güçlendiğini belirtti. Toplantı ile Makina Sektör Kurulları Yönetim Komisyonunun oluşturulduğunu belirten Adıgüzel, bugün yapılan toplantı ile Makine Sektör Kurulu Başkanlığı'na Ayhan Sıddıkoğlu, başkan vekilliğine Yaşar ÖZATEŞ, komisyon üyeliklerine M. Beyhan Öztüzün, Şemsettin Ulusoy, M. Hayri Özyaşar, Hasan Basri Büyük, Muhittin Bay ve Hüseyin Bilici' nin getirildiğini açıkladı.



Sektör kurullarındaki üyeler arasında yapılan bu istişare toplantılarının, üyeler arasındaki samimiyeti ve kaynaşmayı her geçen gün arttırdığını, bunun sonucunda ticari ilişkilerin geliştiğini belirten Adıgüzel, "İş adamları olarak kendi hayatımızın yoğun temposu içinde üyesi bulunduğumuz MÜSİAD Gaziantep Şubesi üyelerini sektörel toplantılarda bir araya getirerek hem hasbihal ediyoruz hem de üyelerimiz arasında iş geliştirme çalışmaları yapıyoruz" dedi.



MÜSİAD'ın 2017-2018 Sektör Kurulları Sonuç Raporu'na göre MÜSİAD'a kayıtlı tüm üyeler içinde, 250 civarında üyenin Makine sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Adıgüzel, Derneğe kayıtlı üyelerin yüzde 6'sının bu sektörde çalıştığını ifade etti. 05 Ocak 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında göreve gelen Yönetim Kurulu'nun, MÜSİAD'a kayıtlı tüm sektörlerde iş yapan üyelerin, her türlü mesleki talep ve sorunlarıyla ilgilenmek, konuyla ilgili şehrimizde ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri takip etmek istediklerini belirtti.



"Meselemiz Türkiye"



MÜSİAD olarak, "Meselemiz Türkiye Olsun" diyerek yola çıktıklarını, Ülkemiz için "stratejik sektörleri" belirlediklerini ve makina sektörünün de bunlardan biri olduğunu belirten Adıgüzel, "Ülke genelinde yapılan bu tür toplantılar ile Makina sektöründe üretim, verimlilik ve istihdamı artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Sektör temsilcileriyle ve politika üretme noktasında etkili uzmanlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz. Biz, proje üretmeye, başta üyelerimiz olmak üzere üretime ve yatırıma teşvik etmeye, önümüzdeki dönemde de var gücümüzle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Ülkemiz için çalışıyoruz"



Yaptıkları her toplantının ülkemiz için olduğunu belirten Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ise, "Makina Sektör Kurulu, MÜSİAD'ın, çizdiği hedefler doğrultusunda, üyelerin iş hacimlerini artırıcı, birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirici, ticari hayata bakışlarına yön veren, sektörün sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik gerek kendi kurulunca gerekse de üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, sektör raporları yayınlamakta, sektörel projeler geliştirmekte, sonuçların ilgili üst birimlere aktarılması sağlanarak çözüme ulaşması yolunda panel, seminer, konferans ve zirve toplantıları düzenlemekte, ekonomiye ve sanayiye, sunduğu stratejik analiz ve önerilerle yön vermeye çalışmaktadır" İfadelerine yer verdi.



Son olarak bugün burada Makina sektöründeki üyelerimizden bir yönetim komisyonu oluşturduklarını, şubede bundan sonra aylık sektör yönetim komisyon toplantılarının yapılacağını belirten Adıgüzel, Makine Sektör Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ayhan Sıddıkoğlu ve yönetim komisyonuna hayırlı hizmetlerde bulunmayı temenni etti.



Makine Sektör Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ayhan Sıddıkoğlu ise, "Makine sektöründe yaşanan sorunların ve çözümlerinin ne olduğu konusunda bundan sonra komisyon yönetimimizle birlikte istişare kültürüyle hareket edip, bu doğrultuda çalışmalarda bulunacağız" diye konuştu.



Toplantıya katılan üyeler de, tek tek söz alarak şirketi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - GAZİANTEP

