Mustafa Sarıgül'den evinin kuşatıldığı iddialarına yanıt: Verilemeyecek hesabımız yok

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ün gözaltına alınmamak için Ankara'daki milletvekili konutunda bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sarıgül, açıklamasında oğlunun emniyet ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağına inandığını da söyledi.

“MUSTAFA SARIGÜL'ÜN EVİ KUŞATILDI” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğu iddia edildi.

Emniyet ekiplerinin Sarıgül'ü gözaltına almak için adrese gittiği ancak milletvekili konutu olması nedeniyle içeri giremediği ileri sürüldü. Polislerin evin çevresinde önlem alarak Sarıgül'ün dışarı çıkmasını beklediği öne sürüldü.

İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu haberlerin ardından bir video yayımlayan Mustafa Sarıgül, iddiaların asılsız olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Hayat bazen güldürür, bazen üzer. Bazen de asılsız haberlerle karşı karşıya kalırsınız. İşte onlardan bir tanesiyle şu anda karşı karşıyayım. Bir bakıyorum bazı medya kuruluşlarında 'Emir Sarıgül evde, etrafı emniyet mensupları tarafından sarıldı.' Ben şu anda İstanbul'daki evimdeyim. Lütfen buyurun gelin."

"OĞLUM GİDİP GERÇEKLERİ ANLATACAK"

Emir Sarıgül'ün soruşturma kapsamında yetkili makamlara açıklama yapacağını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Oğlum da inanıyorum ki bir an önce gidip emniyetimize, savcımıza gerçekleri anlatacak ve gerçekler ortaya çıkacak. Gerçeklerin üzerini hiç kimse kapatamaz. Bizim de verilemeyecek hiçbir hesabımız yok. Hiçbir endişeniz de olmasın" dedi.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER"

Açıklamasında sahte belgeler hazırlandığını da öne süren Sarıgül, "Yüz liralık bir dekont gönderip sahte, yapay zekayla onları düzeltenler de inşallah hukuk önünde hesapları verecektir" ifadelerini kullandı.