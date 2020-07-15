Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, üniversite ile şehir ve iş dünyasını birleştirmesinden dolayı teşekkür etti.

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, üniversite ile şehir ve iş dünyasını birleştirmesinden dolayı teşekkür etti.

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu


Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu. İş dünyası ve sanayici ile üniversitenin son 3-4 yıldır yaptığı iş birliği bugüne kadar görülmemiş şekilde bir mesafe kat ettiğini söyledi. Ayrıca üniversitenin kapılarını Erzurum halkına açmasının da önemine dikkat çeken Demir, "Üniversitenin kapalı kampüsünün halka açılması, üniversite ile şehrin birleşmesi konusunda önemli bir gelişme. Çünkü, şehrimizin küçük ve orta ölçekli esnafının üniversite öğrencilerine ihtiyacı var. Bu pandemi sürecinde esnafımız hayli zor günler geçiriyor. Öğrencilerin gelmesi ile esnafımızın ve şehrimizin yeniden canlanacağına inanıyorum. Ayrıca, iş dünyasına gerek danışmanlık gerekse proje bazında vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ve yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı ise, üniversite çalışanlarının haklarını gözeten bir anlayışla 4 yıl boyunca hizmet verdiklerini ve bu anlayışı gelecek dönemde de devam etmek istediklerini söyledi.


Atatürk Üniversitesine hizmet etme arzusunda olduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, "Alın teri ve emeğin ne demek olduğunu iyi biliyorum. İşçisi ve memuru ile üniversite çalışanlarının bir ailedir. Çalışanlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Her zaman haklının yanında haksızın karşısında olacağız. Ayracı elbette ki iş adamlarımızın da, esnafımızın da şehrimizin de yanında olacağız. Biz biriz. Bugün üniversitemiz bünyesinde gerek Erzurum içi gerekse Erzurum dışındaki 150-200 firmaya hocalarımız tarafından danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca şehrimizdeki 300'ün üzerinde STK ile çeşitli zamanlarda toplantılar yaptık, şehrin sorunlarını masaya yatırdık. Şimdi yeni fakülteler yeni bölümler açıyoruz. Bazı ilçelerimizde kapattığımız fakültelerin yerine yenilerini açıyoruz. Biz üniversite olarak Erzurum için varız" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 19:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:06 İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
20:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 01:47:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]