Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden Açıklama

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği Başkanı Meryem Terzi, " Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde eşitlik ve özgürlük adı altında cinsiyetlerin ayrımının kabul edilemeyeceği ifade edilerek, ülkemiz cinsiyet ayrımcılığının dayatıldığı bir mecraya doğru sürüklenmektedir. Türkiye 'nin gündemine yeniden sokulan bu politika, kısaca toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımının kaldırıldığı bir teoriyi barındırıyor." dedi. Bahariye Mevlevihanesi 'nde "toplumsal cinsiyet eşitliği politikası"yla ilgili basına açıklama yapan Terzi, bu konunun son günlerde sıkça gündeme geldiğini söyledi. Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşen ve Batı merkezli sivil toplum kuruluşlarının önayak olmasıyla yapılan bazı zirvelerin kendilerini istemedikleri anlayışları kabul etmeye zorladığını ifade eden Terzi, şöyle devam etti:"Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde eşitlik ve özgürlük adı altında cinsiyetlerin ayrımının kabul edilemeyeceği ifade edilerek, ülkemiz cinsiyet ayrımcılığının dayatıldığı bir mecraya doğru sürüklenmektedir. Türkiye'nin gündemine yeniden sokulan bu politika, kısaca toplumun her kesiminde cinsiyet ayrımının kaldırıldığı bir teoriyi barındırıyor. Dünyada kadınların mağduriyetine çare olmak için geliştirilen bu tür politikalar, çare üretmek yerine kadınların daha çok mağduriyetine yol açmaktadır. Cinsiyetsizliği özendiren, kadınlık ve erkekliğin kültürel bir ifade biçimi olduğunu söyleyen, cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasını öngören bu teori, asla kabul edilemez. Bu proje, Türkiye'deki Müslüman halkın medeniyet hasılası olarak taşıdığı karı-koca ilişkileri, aile ve kadının mahremiyeti gibi değerleri iğdiş edecektir. Özellikle aile mefhumunun ortadan kalkması, bireyin isteklerini özgürce icra etmesi, her türlü kötülüğe kapı aralayacaktır.""Yeni nesillerimizin insan fıtratına ters bir anlayışla yetiştirilmesini öngören bu toplum mühendisliği projesi, inanç değerlerimize dinamit yerleştirmektedir." diyen Terzi, projenin hangi bilimsel verilerle ortaya çıktığının da cevaplanması gereken bir soru olduğunu kaydetti."İdeolojik çarpıklıkların tümünü reddediyoruz"Eşitlik kavramının cinsler üzerinden değil, haklar üzerinden ele alınması gerektiğini aktaran Terzi, şu değerlendirmelerde bulundu:"Toplumumuzun kadın ve erkeğe yüklediği rolleri toplumsal cinsiyet eşitliği dayatmasıyla yıpratmak, olmadıkları bir forma sokmaya çalışmak, kadın ve erkeğe yapılacak en büyük kötülüktür. Eşitlik kavramının cinsler üzerinden değil, haklar üzerinden ele alınması, inancımızın, kültürümüzün ve sosyal dokumuzun bir gereğidir. Kendi kültürümüze uygun olmayan, cinsiyet eşitliğine dayalı söylemler, kadın ve erkeği birbirine karşı rekabete yöneltmektedir. Bu söylemlere dayanan politikalar, kadına yönelik sorunları çözmemekte bilakis artırmaktadır. Cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasının yolu, kadının erkeklik rollerine yaklaştırılması değildir. Kadın ve erkeğin fıtratı, toplumsal rolleri, görev ve sorumlulukları dikkate alınarak birbirlerini ezmeden ortak bir gelecek inşa etmeleri gerekir. Yaşam biçiminin İslami normlarla mayalandığı ülkemizde, aile içi rollerin fıtrat üzere şekillenmesi gerekir. Eşitlik adı altında üretime sokulan ideolojik çarpıklıkların tümünü reddediyoruz. Dayatmacı ve tahakküm projeleriyle İslami hayat biçiminin dejenere edilerek, batı hayat tarzının dayatılmak istendiğinin farkındayız."Terzi, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nin, toplumun temel taşı olan ailenin kutsiyetini ve devamlılığını vazgeçilmez kabul ettiğini belirterek, toplumda hızla yaygınlaşan bireyselleşme yerine kültürlerinde var olan aileyle birlikte yaşamanın önemine inandıklarını söyledi.