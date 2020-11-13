Müze gibi berber - Son Dakika

Müze gibi berber

13.11.2020 14:06
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Şanlıurfa'da esnaflık yapan Emin Gezer, berber dükkanında antika eserleri sergileyerek adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Şanlıurfa'da esnaflık yapan Emin Gezer, berber dükkanında antika eserleri sergileyerek adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

Şanlıurfa'da 30 yıldır esnaflık yapan Emin Gezer kuaför dükkanını adeta küçük bir müzeye dönüştürdü. Mesleğe başladığı dönemde antika eşyalara merak duyan Gezer yıllardır biriktirdiği antika eşyalar ile iş yerini doldurdu çevirdi. İş yerinde eski yıllardan günümüze kadar kullanılan çıra, lüküs, gaz lambası, tüfek, telefon, radyo ve kahve öğütme makinesi gibi birçok eşya sergileniyor.

"BÖYLE MÜZE TARZI BİR BERBER GÖRMEDİM"

Kuafördeki antika eşyalara bakınca geçmişe gittiğini belirten müşterilerden Mehmet Demir, "Ben kuaföre geldiğimde hem tıraşımı oluyorum hem de müzeyi geziyorum. Böyle müze tarzı bir kuaför görmedim. Kuaförde böyle bir fikir düşünüldüğü için, güzel buluyorum. Şanlıurfa'da hiçbir kuaförde böyle bir şey görmedim. Kuafördeki antika eşyalara bakınca geçmişe gidiyorum. Böyle bir müze kuaför olması beni mutlu etti" dedi.

"ANTİKALARA BAKINCA ANILARIM CANLANIYOR"

Antika eşyalara küçüklüğünden beri meraklı olduğunu ve buna bağlı olarak iş yerinde antika eserlerle koleksiyon oluşturduğunu dile getiren kuaför Emin Gezer, "Yıllardır antika eşyaları biriktiriyorum. İnsanların hatıralarına değer veriyorum. Müşteriler kuaföre geldiğinde hem tıraşını oluyorlar hem de tarihi antika eşyalara bakıyorlar. İnsanlar buraya gelince müzeye gelmiş gibi oluyorlar. İşim olmadığı zaman antika eşyalara bakıyorum, müzik dinliyorum. Benim burada anılarım canlanıyor. Benim iş yerimde birçok tarihi antika eser bulunmaktadır. Antika eşyalar olarak, idare lambası, gaz ocakları, fındık kırma makinesi, eski kahve cezvesi gibi eserler var ayrıca Yeşilçam sanatçıların fotoğrafları da mevcuttur. Pandemi nedeniyle müşterilerimin özek havluları, eşyaları var. Müşterilerimin isimleri de eşyalardaki kutucuklara yazılmıştır. Şanlıurfa'da ilkleri yaşatanlardan biriyim. Böyle bir uygulama yaptığımdan dolay mutluyum. Böyle müze tarzında bir berber görmedim. Müşteriler buraya geldikleri zaman geçmişe gittiklerini söylüyorlar. Yalnız antika eşyaları görmek için gelende var" diye konuştu.

(Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir/İHA)

Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber
Müze gibi berber

Pompalı Tüfek, Şanlıurfa, Kuaför, Radyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müze gibi berber - Son Dakika


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