Myra-andriake kazılarında batı hamamı gün ışığına çıkarıldı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yürütülen Myra-Andriake kazılarının bu yılki bölümünde, Andriake Liman Kenti'nin Batı Hamamı gün ışığına çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Hamam, Andriake bir liman kenti olduğu için çok önemli bir merkez. Hamamda birçok evre tespit ettik. Uzun yıllar kullanıldığını gördük. Hamam sistemini belgelerle belirlemiş olduk" dedi.

Demre'deki Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti ve onun liman kenti olan Andriake Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde yürütülen kazıların bu yılki bölümü yaklaşık 4 ay sürdü. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen ve 10'uncu yılına ulaşan kazılarda, Akdeniz Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden 10 bilim insanı, 11 arkeolog, 15 arkeoloji öğrencisi ve 45 işçi görev aldı. Kazılarda önce çevre temizliği ve düzenleme yapıldı. Yarım kalan A ve B kiliselerinin kazıları tamamlandı.

ROMA DÖNEMİNDE MERKEZ, BİZANS DÖNEMİNDE ATÖLYE

Kazıların bu yılki bölümünde Batı Hamamı'nın kazısı tamamlanarak gün ışığına çıkarıldı. Andriake Liman Kenti'ndeki iki hamamdan biri olan 17 metreye 25 metre boyutlarındaki Batı Hamamı'nın Roma dönemi boyunca sosyal bir merkez olarak hizmet verdiği belirlendi. Bizans dönemi başlangıcında hamamın atölye olarak hizmet verdiği tespit edildi. Ortaya çıkarılan Batı Hamamı, o dönemin hamam kültürü konusunda birçok veriyi de ortaya çıkardı. Kazı çalışmalarında bu dönem ayrıca, B Kilisesi'nin konservasyonu tamamlandı. Kazı boyunca çeşitli seramik materyaller, cam ve metal eşyalar ile sikkeler bulundu. Bu eşyalar kazı evindeki laboratuvarda temizlenerek, arşivlendi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Myra-Andriake kazılarında 10'uncu yılın dolduğunu söyledi. Bu sezon da 10 yıllık projede olan çalışmaları devam ettirdiklerini anlatan Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Bu sezona düşen çalışma Batı Hamamı kazılarıydı. Batı Hamamı kazılarını da tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra konservasyon ve restorasyon çalışmaları üzerine devam edeceğiz. Hamam, Andriake bir liman kenti olduğu için çok önemli bir merkez. Bu iki hamamdan biri. Onu da kazarak kamu merkezindeki bütün binaları kazmış ve korumuş oluyoruz. Gezi güzergahındaki çalışmayı da 10 yılda tamamlamış oluyoruz. Hamamda da birçok evre tespit ettik. Uzun yıllar kullanıldığını gördük. Hamam sistemini belgelerle belirlemiş olduk" dedi.