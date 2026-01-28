Nadya'nın İsim Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Nadya'nın İsim Hikayesi

Nadya\'nın İsim Hikayesi
28.01.2026 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşayan Nadya Zateri, isminin kökenini anlattı; vatandaşlar şaşırıyor.

Hatay'da yaşayan 45 yaşındaki Nadya Zateri'nin adını ilk kez duyanlar yabancı uyruklu olduğunu düşünse de gerçek, isminin hikayesini anlatmasıyla ortaya çıkıyor. Vatandaşlar tarafından 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' sorularıyla karşılaşan Nadya, 45 yıl önce doğduğu hastanede görev yapan Alman hemşirenin ismini taşıyor.

Defne ilçesinde bulunan Kültür Sanat Çarşısı'nda rölyef sanatını yaşatan 45 yaşındaki Nadya Zateri, ortaya çıkardığı eserleriyle kentin kültürüne katkıda bulunuyor. Mesleğinde olan başarısı ve ustalığıyla takdir toplayan Nadya Zateri'yi ön plana çıkaran bir diğer konuysa ismi. İsmini ilk kez duyanların 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' sorularıyla karşı karşıya gelen Nadya'ya 1980 yılında Libya'nın Trablus kentinde doğduğu hastanede görev yapan Alman hemşirenin ismi verildi. Nadya Zateri, 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Hatay'a dönüyor ve yaşamını Antakya ilçesinde sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman ilk kez ismini duyanların sorularıyla karşı karşıya gelen Nadya, Türk olduğunu vatandaşlara isminin hikayesiyle anlatıyor.

Libya'nın Trablus kentinde 1980 yılında doğduğunu ifade eden Nadya Zateri, 45 yıldır Alman hemşirenin ismini yaşattığını söyleyerek "Annem ve babam işçi göçüyle Almanya'ya yerleşiyor ve 10 yıl orada yaşıyorlar. Babam orada bu ismi çok duyuyor ve beğeniyor, daha sonrasında işlerin kötü gitmesinden dolayı Trablus, Libya'ya taşınıyorlar. Orada 15 yıl boyunca akrabalarıyla birlikte çiftçilik yapıyorlar. Bu zaman diliminde de ablam, abim ve ben doğuyoruz. Ben doğduğum sırada ismini ne koysak diye düşünüyorlar, babam da 5 kız 1 erkekten sonra ismini farklı ne koyabiliriz diye düşünüyor. Libya'da hastanede bulunan hemşirenin de isminin Nadya olduğunu öğreniyor ve hemşirenin ismini bana veriyorlar. 15 yılın sonunda Libya'da çıkan bir savaş sonucunda 3 yaşında ailemle birlikte Türkiye'ye dönüyoruz ve çocukluğum Hatay, Antakya'da geçiyor. Bu esnada hobim haline gelen rölyef sanatını mesleğime dönüştürüyorum ve şu anda da Hatay Kültür Sanat Çarşısı'nda icra ediyorum" dedi.

"İsmimi duyduklarında yabancı olup olmadığımı merak ediyorlar"

İsmini ilk kez duyanların 'Rus musunuz' veya 'Alman mısınız' sorularıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Nadya Zateri, "İsminiz çok güzel Rus musunuz, Alman mısınız gibi sorular soruyorlar. Antakyalıyım ama ismimin hikayesi Almanya'dan ve doğduğum yer olan Trablus'tan geliyor dediğimde çok şaşırıyorlar" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Almanya, Kültür, Libya, Hatay, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nadya'nın İsim Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi vaadine kandı, hayatı karardı Cezaevine bile girdi Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Volkan Konak’ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı Dikkat çeken “mezarlık“ detayı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane

08:32
46 ilde dev operasyon 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
01:44
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 09:09:21. #7.11#
SON DAKİKA: Nadya'nın İsim Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.