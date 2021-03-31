Nagehan Alçı'ya adli para cezası - Son Dakika

Nagehan Alçı'ya adli para cezası

Hakime hakaret ettiği iddia edilen Alçı'ya 7 bin lira para cezası

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Nagehan Alçı Kütahyalı, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli hakim Hakkı Yalçınkaya, gazeteci Nagehan Alçı Kütahyalı'nın bir yazısında, 'Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya Çağlayan Adliyesi'nde hala asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor' dediği için şikayetçi olmuştu. Hakim Yalçınkaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Nagehan Alçı Kütahyalı hakkında dava açılmıştı. Nagehan Alçı Kütahyalı'nın, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir"

Duruşmada şikayetçinin devam ettiğini söyleyen müşteki hakim Hakkı Yalçınkaya, "Çok mağdurum. Hakimlere hakareti alışkanlık haline getirmiştir. Eşi hakkında verdiği karar için Hakim Dursun Ali Gümüş'e de hakaret etmiştir. Bu yazıda Türk milletine hakaret ettiğini, Ermeni tezlerine hizmet ettiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya katılmadıklarını söyleyen Nagehan Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi, "Müvekkilim müştekiye karşı kesinlikle hakarette bulunmamıştır. Açık kaynak bilgilerine dayanarak yazısını yazmıştır. Kişilik haklarına saldırı söz konusu değildir. Bu nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme, sanık Nagehan Alçı'yı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Öte yandan Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi, karara karşı itiraz dilekçesi sundu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nagehan Alçı Kütahyalı 'şüpheli', hakim Hakkı Yalçınkaya 'müşteki' olarak yer almıştı. Müştekinin şikayet dilekçesine yer verilen iddianamede, şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı'nın internet ortamında da bulunan yazısında Hrant Dink'in ölümüne neden olduğu yönünde iddialarda bulunduğu, Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte başka bir şehirde çalıştığı, bahse konu yazının hakaret ve iftira içerikli olduğu, kendisinin terör örgütlerine hedef gösterildiği kaydedilmişti.

Şüpheli Nagehan Alçı Kütahyalı tarafından 15 Haziran 2018'de kaleme alınan köşe yazısına yer verilen iddianamede, "Maalesef bugün hala birey haklarını önemsemeyen hakim-savcı zihniyeti var. Yer yer hükümranlığını sürdürüyor. Sadece İzmir'deki hakim değil, mesela Çağlayan Adliyesi'nde hala, Hrant Dink ve oğlu Arat Dink'i sadece Ermeni oldukları için mahkum eden ve Hrant Dink'i ölüme götüren o malum kararı veren hakim Hakkı Yalçınkaya asliye ceza hakimi olarak görev yapıyor. Bu hukuksuz zihniyetteki yargı personeliyle ilgili gereken süreçlerin işletilmesi için HSK çok önemli bir kurum. Hakimler ve savcılar her siyasi görüşten olabilirler, yeter ki sadece hukuka bağlı ve tarafsız olsunlar" denilmişti.

Şüphelinin ifadelerinin müştekinin onur ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olduğunun belirtildiği iddianamede, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.