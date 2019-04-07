Son Dakika Haberleri: Naile Taranoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Naile Taranoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Naile Taranoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun anneleri Naile Taranoğlu 87 yaşında vefat etti. Anne Taranoğlu için Orhan Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına; başta Ersin Taranoğlu ile Serkan Taranoğlu olmak üzere Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya ilçe Belediye başkanları, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy, Sakarya AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, eski Orman ve Devlet bakanı Nevzat Ercan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne Taranoğlu'nun cenazesi Emirdağı mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:38 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Mehmet Kasapoğlu, Serkan, Ersin Taranoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 20:07:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Naile Taranoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]