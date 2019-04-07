Naile Taranoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu
ve Cumhurbaşkanı
danışmanı Serkan
Taranoğlu'nun 87 yaşında vefat eden annesi Naile Taranoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu ve Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun anneleri Naile Taranoğlu 87 yaşında vefat etti. Anne
Taranoğlu için Orhan Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazına; başta Ersin Taranoğlu ile Serkan Taranoğlu olmak üzere Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce
, Sakarya ilçe Belediye başkanları, eski Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı Haluk Ulusoy
, Sakarya AK Parti
İl Başkanı Yunus Tever, eski Orman ve Devlet bakanı Nevzat Ercan
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından anne Taranoğlu'nun cenazesi Emirdağı mezarlığına defnedildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:38 Kaynak: İHA
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