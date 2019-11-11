Son Dakika Haberleri: Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu
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Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu

6 saat önce

İstanbul'da iki yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, "hırsızlık, emniyeti suistimal ve mala zarar verme" suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından suç duyurusu, System.String[]

İstanbul'da iki yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızları, "hırsızlık, emniyeti suistimal ve mala zarar verme" suçlarından Prof. Dr. Caner Taslaman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Caner Taslaman, sosyal medya hesabından Naim Süleymanoğlu'nun 1991 senesinde Almanya'da kazandığı madalyayı kendisine hediye ettiğini iddia etti. Bunun üzerine Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin Süleymanoğlu ve Sezin Süleymanoğlu harekete geçerek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan avukatlar Aziz Demir ve Tuğçe Keskin; Prof. Dr. Caner Taslaman için soruşturma ve kovuşturma yapılmasına, madalyanın aileye iade edilmesine dair dilekçe verdi.

MADALYA MÜZEYE DÖNECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Tuğçe Keskin, hukuki olarak madalyaların geri alınması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Keskin, madalyaların geri alındığında müzede sergileneceğini söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun ailesinin avukatı daha önce de Süleymanoğlu'nun 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Avukat Tuğçe Keskin'den açıklama

Büyükçekmece Adliyesi'nden genel ve detay görüntü


Naim Süleymanoğlu, Caner Taslaman, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:33 Kaynak: DHA
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