Nallıhan Orman işletmesi ve Beypazarı Orman İşletmesi personeline uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika

Nallıhan Orman işletmesi ve Beypazarı Orman İşletmesi personeline uygulamalı eğitim verildi

Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Beypazarı ve Nallıhan Orman İşletme müdürlüklerinde görevli personele, uygulamalı eğitimler verildi.

Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Beypazarı ve Nallıhan Orman İşletme müdürlüklerinde görevli personele, uygulamalı eğitimler verildi.

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Eğitimlerde, tabi gençleştirme, gençlik bakımı, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, meşcere bakımı, damga ve üretimin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen, deneme alanları baz alınarak yapılan eğitime, bölge müdür yardımcıları İbrahim Acar, Hüseyin Acar, Esat Şimşek; İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Türker Güven, Orman İdaresi ve Planlaması Şube Müdürü Yılmaz Tümer ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Gökmen ile Nallıhan ve Beypazarı Orman İşlem Müdürlüğü İdari-teknik personel ile orman muhafaza memurları katıldı.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Acar, uygulamalı verilen eğitimlerin önemli olduğunu ve orman işletmelerinde bir çok personel ile işletme şeflerinin görevlerine yeni başladıklarını ve bu eğitimlerin verilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Hüseyin Acar, Beypazarı, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nallıhan Orman işletmesi ve Beypazarı Orman İşletmesi personeline uygulamalı eğitim verildi - Son Dakika

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