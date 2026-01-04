Nando de Colo Fenerbahçe'ye Döndü - Son Dakika
Nando de Colo Fenerbahçe'ye Döndü

04.01.2026 23:44
Fenerbahçe Beko, Nando de Colo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Daha önceki dönemdeki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Beko, Fransız basketbolcu Nando de Colo'yu yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2022 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen 38 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

De Colo, Fenerbahçe'de görev yaptığı ilk dönemde birer kez Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Son olarak ülkesinin LDLC ASVEL takımında oynayan Nando de Colo, kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok başarı kazandı. Fransa Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği ve dünya üçüncülüğü yaşayan 38 yaşındaki basketbolcu, birçok ulusal lig ve kupa şampiyonluklarının yanı sıra 2 kez de Basketbol Avrupa Ligi zaferi elde etti.

Kaynak: AA

