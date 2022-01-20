NASA Uzay Sergisi yarı yıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye'ye getirilen NASA Uzay Sergisi, yarı yıl tatilinde aileleri Metropol İstanbul'a bekliyor.

HUPALUPAEXPO'dan yapılan açıklamaya göre, HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin 300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, sömestr tatilinde de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sadece çocukların değil büyüklerin de ilgisini çekecek, bilgisini tazeleyecek ve eğlendirecek NASA Uzay Sergisi'nde NASA'nın uzay görevlerine tanıklık etmiş kıyafetler, yiyecekler, yazılı materyallerden oluşan 200 parça, gerçek Ay Taşı, aralarında Saturn V'in de olduğu roketlerin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri görülebiliyor.

Serginin tarihsel alanı bilgilendirirken VR alanı da eğlendiriyor. Ziyaretçiler VR alanında bir astronot veya kozmonotun yaşayabileceği uzay deneyimini yaşıyor. MULTI-AXIS TRAINER, uzayda meydana gelebilecek bir dönüşü simüle ediyor.

Özgürlüğün 5 Derecesi simülatörü, altı serbestlik derecesinden beşiyle mekanın sürtünmesiz ortamındaki hareketini taklit ediyor. Yerçekimi Koltuğu, Ay'daymış hissi veriyor. F18 Pilot Simülatörü, saatte 2 bin kilometre hızla uçan bir F18'in kontrolünü kullanıcıya bırakıyor. Mars simülatöründe ziyaretçiler, astronotların manevra kabiliyetini deneyimleyebiliyor ve bu koşullar için yürüyüş değişikliklerini inceleyebiliyor.

Serginin biletleri, Biletix ve Mobilet'ten online ya da Metropol İstanbul, NASA Uzay Sergisi girişinde yer alan bilet gişelerinden satın alınabiliyor. NASA Uzay Sergisi bilet fiyatları hafta arası 90 lira tam, 75 lira indirimli, hafta sonları 120 lira tam, 100 lira indirimli olarak belirlendi.

NASA Uzay Sergisi, Yapı Kredi, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Roketsan, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı (USTLL), Bilsem, CarrefourSA, Digiturk, Minika ve Asimetrik tarafından destekleniyor.