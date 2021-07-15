Nasıl Astronot Olunur? Kim Astronot Olabilir? - Son Dakika

'Uzayla ilgili merak edilenler' köşesinde Betül Apaydın sordu, Ali Damra Baştanık Spacemag Türkiye için yanıtladı.

Öncelikle astronot olmak için gereken bilgi birikimi nedir? Adayın ne gibi deneyimler edinmiş olması gerekir?

Ali Damra Baştanık: İlk olarak tercih edilen adaylar askeriye tabanlı personellerdir fakat sivil olarak da astronot olmak mümkün tabi ki. İstenilen koşullardan bahsedecek olursam bildiğim kadarıyla minimum 1000 saatlik uçuş deneyimi isteniyor. Fiziksel yeterlilikte buna ek tabiki. Boy olarak en kısa 160 cm en uzun da 190 cm olmak zorunda, kan basıncının 140/90 mmHg'ı geçmemeli, görme keskinliklerinin 20/20 olması gerekiyor. Dil olarak ise ileri seviyede Rusça ve İngilizce tercihler arasında oluyor. 18 bin civarı başvurudan yalnızca 10-15 kişi seçilebiliyor diye biliyorum. %100e yakın hem zeka hem fiziki olarak uygun insanı bulmak zor olduğu için alımlar bu kadar kısıtlanıyor. Tabii bu bilgiler NASA alımı için, farklı ülkelerde değişiklik gösterebilirler.

Bu soruları gerçek bir Roscosmos kozmonotu olan Sergei Nikolayevich Revin ile öğrenci topluluğu olarak konferansa getirdiğimiz gün akşam yemeğinde bizzat kendim sordum. Fiziksel mülakatlar sonrasında kabul alan adaylar belirli bir süre eğitim alıyorlar. ESA 40 ay eğitim planına sahip diye biliyorum. Bu verilen eğitimin içeriği de fizik, matematik, yörünge mekaniği, uzay aracı, haberleşme, astronomi, jeoloji ve daha birçok konuyu ele alıyor. Ben de bir uzay mühendisi olarak bu konular üzerine dersler alıyorum. Örneğin uzay ortamı, uzay aracı haberleşmesi, elektro-optik, yörünge mekaniği bizim de ana derslerimizden bazıları.

Sergei Nikolayevich Revin'in ismini geçirdin. Oradaki deneyiminden bahsedebilir misin?

Ali Damra Baştanık: Tabii. Sergei Revin; Rusya'nın NASA'sı diyebileceğimiz Rusya kozmonotlarından. Uzayda 125 günlük görev almış 55 yaşlarında bir astronotumuz. Kendisini bundan üç sene önce Rus Büyük Elçiliği aracılığıyla okulumuza davet ettik.

2 saatlik bir konferans sonrası kendisiyle akşam yemeği yiyip bireysel sorularımızı yönelttik. Uzayda olmanın gerçekten harika olduğunu ve tekrar tekrar gitmek istediğini dile getirdi. Aynı zamanda eğitimlerin gerçekten oldukça zor olduğunu çünkü her konuya son derece hakim olmanız gerektiğinden bahsetti. Tabi ki kendisiyle aynı masada sohbet edebilmekte benim için ayrı gururlandırıcı bir olay.

ALİ DAMRA BAŞTANIK KİMDİR?

25 yaşındaki Baştanık Ankaralıdır.. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunu olan genç astronom, TÜBİTAK'ta 2 dönem staj yaptı. "Alanımda kendimi uydu yazılımı ve uzaktan algılama olarak geliştirerek sosyal ve teknik olarak birçok projede yer aldım" diyen Baştanık, "Bunlardan birkaçına örnek vermem gerekirse; Google Earth Engine üzerinden görüntüleme yazılımıyla uğraşıyorum. Aynı zamanda elektro optik olarak Tübitak bünyesinde teleskop projesinde GIQE hesaplamalarını yaptım" diyor.