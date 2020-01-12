Nazilli Belediyespor - Muğlaspor: 1-3

83'üncü dakikada Mehmet Akif'in kullandığı köşe atışında topu kafayla ağlarla buluşturan Murat Can skoru ilan etti: 1-3.

5'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Mert Çapar, ceza sahası dışından müthiş bir şutla fileleri havalandırdı: 1-0.

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