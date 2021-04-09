Nazilli'deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan'dan yanıt verdi - Son Dakika

Nazilli'deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan'dan yanıt verdi

09.04.2021 18:59
Nazilli'deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan'dan yanıt verdi, System.String[]

Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen taş ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını yanıtlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılan usulsüzlük ve yolsuzluk gibi ithamlar tamamen asılsızdır ve hizmetlerimizi durdurma maksatlıdır" dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen taş ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını yanıtlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışılan usulsüzlük ve yolsuzluk gibi ithamlar tamamen asılsızdır ve hizmetlerimizi durdurma maksatlıdır" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye tarafından yapılan taş ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. İhale ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, söz konusu firmanın evrak eksikliği sebebiyle komisyonca ihale dışı bırakıldığını ve teklifinin hiç hükmüne dönüştüğünü belirtti. Ortaya atılan ithamların asılsız olduğuna ve belediye hizmetlerinin yavaşlatılmasına yönelik bir algı operasyonu olduğuna dikkat çeken Başkan Özcan, açıklamasında "Belediyemizin yaptığı taş ihalesi ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirme amaçlı bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Söz konusu taş ihalemiz 09.02.2021 tarihinde saat 11: 00'da yapılmış ve üç firmanın katılımcı olduğu görülmüştür. Kurumumuz ve standart şartname dokümanları arasında istenilen yeterlilik belgelerinden bazı belgelerin eksik olduğu gerekçesiyle, katılan firmalardan Behlüli-Sinada Yapı ortaklığı evrak eksikliği sebebiyle komisyonca ihale dışı bırakılmış ve dolayısıyla teklif hiç hükmüne dönüşmüştür. Hiç hükmünde olan teklif değerlendirilemeyen teklif niteliğindedir. Behlüli-Sinada Yapı ortaklığı ihaleden elenmelerine dair Kamu İhale Kurumu'na (KİK) herhangi bir itirazda bulunmamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Teklif kalmadığı için ihale iptal edildi"

Kamu İhale Kurumu tarafından ihalenin tekrar edilmesi önerildiği ifade eden Başkan Özcan; "KİK'in 17/03/2021 tarihinde, 2021/011 toplantı numaralı kurul kararı ile yaptığı incelemede 'Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararına yönelik olarak 19/02/2021 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece 22.02.2021 tarihinde alınan ve aynı tarihte başvuru sahibine elden tebliğ edilen karar üzerine 03.03.2021 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, şikayet ve itirazen şikayet başvurularında teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik iddiasının ise bulunmadığı tespit edilmiştir.' ifadeleri yer almıştır. Kamu İhale Kurumu, ihaleye giren diğer 2 firmanın bankadan aldıkları geçici teminat mektuplarının bir önceki mevzuata göre hazırlandığı için ihalenin düzeltici işlemle, firmaların tekliflerinin geçersiz sayılıp, ihalenin kalan yerinden tekrardan yapılmasını belediyemize önermiştir. Belediye ihale komisyonumuz, eksik evraklara ilişkin önermeyi dikkate alarak ihalede geçerli teklif kalmadığı için söz konusu ihaleyi iptal etmiştir" dedi.

"İthamlar, tamamen asılsızdır"

İhalenin usulsüzlük değil teknik bir konudan dolayı iptal edildiğine dikkat çeken Başkan Özcan; "Netice itibariyle KİK'de verilen karar; ihalenin yapılış şekli, fiyatı ve usulsüzlük yönüyle değil, tamamen teknik bir konu olan evraktaki basit bir ibare eksikliğinden iptali ile ilgili bir önermedir. Kamu İhale Kurumu aldığı kararla İhalenin yapılış şekli ve yöntemi ile alakalı Kamu İhale Kurumumuzdan belediyemize bir önerme, uyarı ve değerlendirme gelmemiştir. Kamuoyunda algı oluşturulan ihale bedeli, usulsüzlük iddiaları ve yolsuzluk gibi ithamlar tamamen asılsızdır, hizmetlerimizi durdurma ve yavaşlatma maksatlıdır. Kamuoyunda ihale komisyonunca yasal olarak değerlendirilmesi, dikkate alınması mümkün ve belediyemiz yararına daha uygun bir teklif varmış gibi öne sürülen iddialar gerçeklikten uzaktır" dedi.

"Şeffaf belediyeciliği tesis etmeye devam edeceğiz"

Söz konusu ihalede belediyenin 1 milyon 200 bin lira zarara uğratıldığı iddialarının asılsız olduğunun altını çizen Başkan Özcan; "Hukuki olarak yok hükmünde olan bir teklifin değerlendirme dışı olacağı muhakkak iken, bu konuda KİK kararı dahil hiçbir mercide bir tereddüt söz konusu değilken sanki belediyenin zarara uğratıldığı bir durum varmış gibi yürütülen algı operasyonları kabule şayan olmayan iftiradan ibarettir. Bugüne kadar belediyemiz tarafından yapılan tüm çalışmalar tamamen kurum ve kamu lehinedir.

Bekleyen hizmetlerimizi gerçekleştirmek adına kurumumuzun tüm icraatlarında, siyasete, kişiye ve şahsi menfaate dayalı hiçbir harekette bulunulmayacağını siz kıymetli hemşehrilerime bildirir, şeffaf ve saydam belediyeciliğin kurallarını tesis etmeye devam edeceğimize söz veririm" dedi. - AYDIN

Nazilli'deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan'dan yanıt verdi

Kürşat Engin Özcan, Yolsuzluk, Nazilli, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'deki usulsüzlük iddialarına Başkan Özcan'dan yanıt verdi - Son Dakika


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