Nazım Hikmet Mudanya'da "Taranta Babu" İle Anılacak

Taranta Babu, 17 Ocak Perşembe akşamı saat 20'de Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Mudanya Belediyesi,kültür sanat etkinlikleri kapsamında Nazım Hikmet Ran'ın unutulmaz eseri "Taranta Babu'ya Mektuplar" adlı eserinden uyarlanan "Taranta Babu" isimli oyunu Mudanyalılarla buluşturuyor. "Taranta Babu" Harun Güzeloğlu yönetmenliğinde Cansu Fırıncı'nın tek kişilik performansıyla Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahneye taşınıyor. Biçimsel olarak pandomime, fiziksel ve deneysel tiyatroya yakın duran oyunda; yönetmen mektupların sıralamasında yaptığı ufak bir değişiklikle izleyiciyi "güçlü" bir finale taşıyor. Taranta Babu, 17 Ocak Perşembe akşamı saat 20'de Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.