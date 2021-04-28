NBA'de Brooklyn Nets üst üste 3. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Toronto Raptors'ı 116-103 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, deplasmanda Raptors'ı mağlup ederek 42 galibiyete ulaştı.

Nets'te Kevin Durant 17 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jeff Green 22 sayı üretti.

Raptors'ta Kyle Lowry 24, Anunoby 21 sayı ile oynadı.

Damian Lillard 2000. üçlük ile tarihe geçti

Portland Trail Blazers'ın deplasmanda Indiana Pacers'ı 133-112 mağlup ettiği maçta 2000. üçlüğünü atan Damian Lillard, NBA tarihinde bu başarıya ulaşabilen 10. oyuncu oldu.

671. maçında bu istatistiğe ulaşan Lillard, 597 maçla Stephen Curry'nin ardından en hızlı 2000. üçlüğü rakip potaya gönderen oyuncu unvanına ulaştı.

Sonuçlar

Boston Celtics- Oklahoma City Thunder: 115-119

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 112-133

Charlotte Hornets- Milwaukee Bucks: 104-114

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 103-116

Houston Rockets- Minnesota Timberwolves: 107-114

Golden State Warriors- Dallas Mavericks: 103-133