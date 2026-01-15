NCAA'da Şike Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

NCAA'da Şike Soruşturması

15.01.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li savcılar, NCAA'de bahisçiler ve oyuncuların şike yaptığı iddialarıyla soruşturma başlattı.

NEW ABD'li savcılar tarafından, Amerikan Kolej Basketbol Ligi'nde (NCAA) bahisçiler ve oyuncuların, "onlarca basketbol maçına şike karıştırdığı" iddiasıyla soruşturma açıldı.

Pensilvanya Doğu Bölgesi Başsavcılığınca açıklanan iddianamede, "onlarca basketbol maçına şike karıştıranların" NCAA erkekler basketbol maçlarında oyuncularla işbirliği yaparak en az 29 maçın sonucunu "manipüle ettiği" ileri sürüldü.

"Rüşvet ve elektronik dolandırıcılık komplosu" kapsamında suçlamaların yer aldığı iddianamede, şikeye karıştığı öne sürülen sporcuların, Tulane, DePaul, Fordham ve St. Louis isimli üniversiteler başta olmak üzere ülke genelindeki pek çok yüksek öğretim kurumunun basketbol takımında forma giydiği savunuldu.

İddianamede adı geçen 20 sanıktan 15'inin, "maçlarda manipülasyon yapmak için bir çete ile rüşvet karşılığında işbirliği yapmakla" suçlandığı, bu kişilerin bazılarının hala, bazılarının ise geçmişte söz konusu üniversite takımlarında oynadığı bilgisi paylaşıldı.

Başsavcılık iddianamesinde, söz konusu bahisçilerin, NCAA maçları dışında Çin'deki profesyonel basketbol müsabakalarını da hedef aldıkları belirtildi.

Şüpheliler arasında Kevin Cross, Markeese Hastings, Cedquavious Hunter, Oumar Koureissi, Da'Sean Nelson, Demond Robinson, Camian Shell, Dyquavion Short, Alberto Laureano, Arlando Arnold, Simeon Cottle, Bradley Ezewiro, Shawn Fulcher, Carlos Hart, Jalen Terry ve Airion Simmons gibi eski NCAA oyuncularıyla birlikte antrenörler Jalen Smith ve Roderick Winkle'ın da adı geçiyor.

"Manipülasyonu tespit etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine minnettarız"

NCAA Başkanı Charlie Baker yaptığı açıklamada, "Rekabet bütünlüğünü korumak NCAA için son derece önemlidir. Üniversite sporlarında bütünlük sorunlarını ve maç manipülasyonunu tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için çalışan kolluk kuvvetlerine minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NCAA'da Şike Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Buse Terim’den Serenay Sarıkaya’ya: Sen insansan biz neyiz Buse Terim'den Serenay Sarıkaya'ya: Sen insansan biz neyiz
Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı Üç ilde doğalgaz projesi için acele kamulaştırma kararı
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı

22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 22:41:17. #7.11#
SON DAKİKA: NCAA'da Şike Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.