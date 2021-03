- Necla Güngör Kıragası: "Bu hikayenin yazarı olmak istiyorum"

İSTANBUL - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Türk kadın futbolunda hikayenin yazarı olmak istediğini vurgulayarak, "Çok değerli yönetimimiz ve başkanımızla beraber bu hikayeyi de yazmaya başladık" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı ile Turkcell arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının basın toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva merkezinde gerçekleşti. Toplantı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Nihat Özdemir, "Türk kadınları nezninde üzerine vurgu yaparak kutlamak istiyorum. Kadının hayatımızdaki yeri belli. Bunların değerinin artarak devam etmesini arzuluyorum. Spor olarak, futbol olarak kadın futboluna çok önem veriyoruz. Sağ olsun Turkcell bu konuda yalnız bırakmadı. Bizim 19 yıldır ana sponsorumuz hatta 20. yıllık anlaşmayı da şu anlık imzalamış durumdayız. Biz istiyoruz ki Turkcell ile birlikteliğimiz, sponsorluğumuz 30'lu yıllara da uzansın. Ayrıca bu senenin başka bir özelliği var. Anlaşmayı bugün seçtik. Kadın futboluna da sponsor oldular. Bu sene ondan sonraki sene oynanacak kadın futbol liginin isim sponsoru oldular. İnşallah 17 Nisan'da Antalya'ya oynanacak Turkcell Kadınlar Ligi'ni hep berabere yaşayacağız. Kendilerine yalnız futbola değil, spora verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini arzulamaktayım" diye konuştu.

Necla Güngör Kıragası ise, "Bu hikayenin yazarı olmak istiyorum. Çok değerli yönetimimiz ve başkanımızla beraber bu hikayeyi de yazmaya başladık. Bence bugün Turkcell'in yapmış olduğu bu destekle beraber hikaye artık bütün kitlelere ulaşacak. Turkcell'in çekim gücünü artık her yerde gördüğünüz gibi kadın futbolunda da görmeye başlayacaksınız. Çok kıymetli buluyorum bu anlaşmayı. Artık aileler çekinmeden, Turkcell'in de desteği bir yeri kızlarını çok çekinmeden futbol oynayabileceklerini görecekler. Bir kadın olarak çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

Murat Erkan: "Kadınlarımız bizim baş tacımız"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalığın üst düzeye çıkmasını istediklerini vurgulayan Murat Erkan, "Çünkü kadınlarımız bizim baş tacımız. Her zaman her alanda sadece sporda değil, bizi yücelten başarılara imza atıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu ile 19 yılı aşkın bir süredir birlikteliğimiz var. Bu artık yolculuk oldu. Sponsorluktan öte bir şey oldu. Yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu arkadaşlığın içinde milli takımlarımızla berabere hem kadın hem erkek milli takımımızla beraber kadın liginin de isim sponsoru oldu. Artık Turkcell Kadınlar 1. Ligi oluyor. Bu ismi vermekten de keyif duyuyoruz. Turkcell iyilik yapan ve iyilik peşinde koşan bir şirket. Her zaman sponsorluklarında da bu önemi vurgulayan şirket. Kadınlarımız futbolla bir farkındalık içinde hayatlarının içine sokacaklar. İnşallah başarı da bunun devamında gelecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.