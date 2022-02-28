NEHİRDE UÇAKSAVAR GÖVDESİ VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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NEHİRDE UÇAKSAVAR GÖVDESİ VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

28.02.2022 21:00

IĞDIR'da devam eden 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonunda, Karasu Nehri'nde terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar ana gövdesi ve mühimmatı ile atış sehpası ele geçirildi.

IĞDIR'da devam eden 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonunda, Karasu Nehri'nde terör örgütü PKK'ya ait uçaksavar ana gövdesi ve mühimmatı ile atış sehpası ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karakoyunlu ilçesi Yazlık köyü Ağrı Dağı kırsalında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik 24 Şubat'ta başlatılan 'Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit Jandarma Er Murat Ekinci 22-5' operasyonu devam ediyor. Su altı arama kurtarma birimlerinin de katıldığı operasyonda, bölgeden geçen Karasu Nehri'nde uçaksavar ana gövdesi, uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12,7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Tterör örgütüne ait olduğu belirlenen silah ve mühimmatla ilgili Iğdır terör suçları cumhuriyet savcısı talimatıyla işlem yapıldı. Bölgede operasyonlar devam ediyor. (DHA)

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Murat Ekinci, Jandarma, Şehit, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEHİRDE UÇAKSAVAR GÖVDESİ VE MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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