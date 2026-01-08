Netanyahu, Gazze Ateşkes Görüşmelerinde Mladenov ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Netanyahu, Gazze Ateşkes Görüşmelerinde Mladenov ile Bir Araya Geldi

08.01.2026 20:34
Netanyahu, Gazze Barış Kurulu yöneticisi Mladenov ile ateşkesin ikinci aşaması hakkında görüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında Gazze Barış Kurulu'nun yöneticiliğini üstlenecek Nickolay Mladenov ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze'nin yönetiminde rol alacak Uluslararası Barış Komitesi'nin Direktörü olarak belirlenen Nikolai Mladenov ile görüştü.

Toplantıda, Netanyahu'nun "Trump'ın ateşkes planına göre Hamas'ın ve Gazze'nin silahsızlandırılmasının gerektiğini vurguladığı" aktarıldı.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü ve eski Bulgaristan Savunma Bakanı Nickolay Mladenov'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze'deki ateşkes planında uluslararası yönetimi ele alacak Gazze Uluslararası Barış Kurulu'nda Genel Direktörlük görevi alması bekleniyor.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in çekincelerine rağmen Gazze planının ikinci aşamasının başlamasını gelecek hafta duyurmayı planladığını yazmıştı.

Trump'ın Gazze planı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

