Son Dakika Haberleri: Netanyahu Varşova'da Umman Dışişleri Bakanıyla Görüştü

Netanyahu Varşova'da Umman Dışişleri Bakanıyla Görüştü

5 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Polonya'nın başkenti Varşova'da Körfez ülkelerinden Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Polonya'nın başkenti Varşova'da Körfez ülkelerinden Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, " Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için Varşova'da bulunan Başbakan Netanyahu ve Bakan Abdullah arasında bir görüşme yapıldı.

Netanyahu'nun kaldığı otelde yapılan görüşmede İsrail Başbakanı, Umman Sultanı Kabus bin Said'in daveti üzerine geçen yıl ekim ayında Maskat'a yaptığı resmi ziyaretin önemine vurgu yaptı.

Umman Sultanının kendisini ülkesine davet ederek "cesurca" bir karar aldığını söyleyen Netanyahu, "Hepimiz için barışa ve istikrara imkan sağlayabilecek olumlu politikalarınızdan dolayı İsrail halkı adına sizlere teşekkür ederim." dedi.

Orta Doğu'daki halkların "geçmişe takılıp kaldıkları için çok fazla acı çektiğini" belirten Bakan Abdullah, "Bu dönemim her toplumun refahı ve geleceği için yeni bir dönem olduğunu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Umman'a resmi ziyarette bulunmuş ve Umman Sultanı Kabus Bin Said ile görüşmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:50 Kaynak: AA

Polonya, İsrail, Varşova, Dünya
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