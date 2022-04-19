Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi - Son Dakika

Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı seralar zarar gördü.

Kentte dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Karapınar beldesindeki Fatih Camisinin minaresi yıkıldı.

Çevre sakinlerinden Ahmet Yılmaz, gazetecilere, minarenin gece vakti yıkılmasından dolayı can ve mal kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Gece büyük bir gürültü oldu. Bizim çatı yıkıldı sandım ama baktığımda minarenin yıkıldığını gördüm." dedi.

Şaban Yıldırım da uzun yıllardır bu denli kuvvetli fırtınaya şahit olmadığını söyledi.

Fırtına, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde de seralara zarar verdi. Çok sayıda seranın dış naylon kaplamaları yırtıldı, demirleri büküldü, ürünler zarar gördü.

Üreticiler, gün boyunca hasar alan seralarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Sera sahiplerinden Mehmet Kaya, zarar gören fideleri kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Zararımız çok. Yedi ayrı seramız hasar gördü. Devletimizden destek talep ediyoruz." diye konuştu.