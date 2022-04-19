Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi - Son Dakika
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Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi

19.04.2022 15:56
Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi

Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı seralar zarar gördü.

Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı seralar zarar gördü.

Kentte dün başlayan ve bugün de etkisini sürdüren fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Karapınar beldesindeki Fatih Camisinin minaresi yıkıldı.

Çevre sakinlerinden Ahmet Yılmaz, gazetecilere, minarenin gece vakti yıkılmasından dolayı can ve mal kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Gece büyük bir gürültü oldu. Bizim çatı yıkıldı sandım ama baktığımda minarenin yıkıldığını gördüm." dedi.

Şaban Yıldırım da uzun yıllardır bu denli kuvvetli fırtınaya şahit olmadığını söyledi.

Fırtına, Ürgüp ilçesine bağlı Sarıhıdır köyünde de seralara zarar verdi. Çok sayıda seranın dış naylon kaplamaları yırtıldı, demirleri büküldü, ürünler zarar gördü.

Üreticiler, gün boyunca hasar alan seralarda bakım ve onarım çalışması yaptı.

Sera sahiplerinden Mehmet Kaya, zarar gören fideleri kurtarmaya çalıştıklarını belirterek, "Zararımız çok. Yedi ayrı seramız hasar gördü. Devletimizden destek talep ediyoruz." diye konuştu.

Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi
Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi
Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi
Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi
Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi

YORUMLAR
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Nevşehir, Fırtına, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de fırtına minareyi yıktı, seralara zarar verdi - Son Dakika


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