Nevşehir'de telefon dolandırıcıları iş başında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de telefon dolandırıcıları iş başında - Son Dakika

Nevşehir'de telefon dolandırıcıları iş başında

6 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler çok sayıda altını alarak kayıplara karıştı.

Nevşehir'de telefon dolandırıcıları iş başında, System.String[]

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler çok sayıda altını alarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgilere göre, Gülşehir'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli şahıs bir vatandaşı arayarak banka soyulması ve kimliğinin olay yerinde bulunduğunu bahane ederek evinde ve bankada bulunan paraları istedi. Kendisinin polis tarafından arandığına inanan vatandaş evinde bulunan 5 adet tam, 4 adet çeyrek, 5 adet bilezik, 2 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir, 6 bin Euro ve 900 lirayı poşet içerisine koyarak evinin bahçesine koydu. Dolandırıcılar daha sonra bahçeye koyulan içerisi altın ve para dolu poşeti alarak kayıplara karıştı.


Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüphelilerin Şanlıurfa'dan ikamet eden H.B. ve İ.B. olduğun tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Gülşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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