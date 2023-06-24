Nevşehir'deki balayı odasındaki genç çiftin ölümünde aileyi yıkan gelişme

Balayı odasındaki genç çiftin ölümüne ilişkin tutuksuz yargılamaya acılı aileyi derinden etkiledi

İSTANBUL - İstanbul'da evlendikten sonra balayına giden Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin balayı için gittikleri Nevşehir'deki otel odasında 'karbonmonoksit' gazından zehirlenerek ölmesi sebebiyle gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra serbest bırakılan 3 kişi ile ilgili acılı Akbaş ailesi tepki gösterdi. Acılı anne ve baba, davanın daha ilk duruşmasının görülmeden sorumluların serbest bırakılmasının üzüntülerini katladığını ifade etti.

Olay, geçtiğimiz Mart ayında Nevşehir Ortahisar'da bir otel odasında yaşanmıştı. Mutlu ve Kader Akbaş çifti evlendikten sonra balayı için Kapadokya'yı seçti. Akbaş çift kaldıkları balayı odasında 2 gün sonra 'karbon monoksit' gazından zehirlendi. Akbaş çiftinin cansız bedeni odaya bakmaya gelen çalışanlar tarafından bulunduktan sonra yapılan ilk inceleme ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edilmişti. Olayla ilgili otelin kazan dairesinden bu gazın sızdığı şüphesi ortaya çıkmış olaya ilişkin 3 kişi ifadelerinin ardından tutuklandıktan sonra yapılan itiraz üzerine serbest bırakıldı. Şüphelilerin serbest bırakılmasını Akbaş ailesi avukatı dosyayı inceleyip fark edince yapılan mahkemeye yapılan itirazda karşılıksız kaldı.

Damat Mutlu Akbaş'ın babası Famil Akbaş ise davanın daha duruşmasının görülmediğini ancak olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin daha sonra serbest bırakıldığını ifade ederek, "Mahkeme görmeden, duruşma olmadan bunlar mahkeme tarafından tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılmış. Kararı görünce acımız 10'a katlandı. Acımız zaten büyük ben çocuklarımı bir otel odasında balayında zehirlenerek kaybetmişim. Olaya sebebiyet veren kişiler yargılanmadan tutuksuz yargılanmak üzere Ürgüp hakimi serbest bırakmış. Avukatımızın itirazlarına rağmen itiraz ret edilmiş. Dosya tamamlanmamış daha. Hiç mahkeme olmadı daha mahkeme günü daha belirlenmedi. Daha dosya tamamlanmadan bu şahısları serbest bırakmışlar. Adalet istiyoruz. Birisi sebep olacak sonra elini kolunu sallayarak sokakta gezecek" dedi.

Damadın acılı annesi Nurdane Akbaş ise acısını dile getirerek, "Çocuklarımı, gelinimi oğlumu balayına gönderdim. 2 gün sonra tabutlarını aldım. Normal bir otel odası değil balayı odasında öldüler. Bunların ölümüne sebep olan kişiler şu anda dışarıda. Neden mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldılar. Benim yavrularım 104 gündür kara toprakta. Onların ölümüne sebep olan kişiler şu anda dışarıda geziyorlar. Bunları serbest bırakan hakime sesleniyorum eğer vicdanı varsa benim de hakkımı savunmasını istiyorum beni de görsün bende bir anneyim. Bende bir vatandaşım ben gelinimi damadımı kara toprağa koydum. 104 gündür gecem gündüzüm bu fotoğraflarla geçiyor" diye konuştu.

Öte yandan, Mutlu ve Kader Akbaş çiftinden ise geriye düğünde çekilen görüntüler kaldı.