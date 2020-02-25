Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı - Son Dakika

Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

6 saat önce

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstıAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir.

Kamu Başdenetçisi Malkoç: Darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

AMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye, ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü ülkedir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'nın daveti üzerine Nevşehir'e geldi. Kentte '28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine' konulu konferansa katılan Malkoç, konferans öncesi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Belediye ziyaretinde açıklama yapan Malkoç, Türkiye'yi her alanda tahrip eden iki hattın bulunduğunu belirterek, "Birincisi deprem oluşturan fay hatları diğeri de sosyal yapıyı mahveden darbe hattıdır. Tıpkı deprem gibi darbeler de Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını sarsmış ve zarar vermiştir. Türkiye artık geçmişine göre ekonomisi, sosyal dokusu, eğitimi ve sağlık hizmetleri ile güçlü bir ülkedir. Bunda en önemli pay bunların öncülüğünü yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörümüz, sanayicilerimiz cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023 için bu anlamda hazırlıklarını sürdürmektedir" diye konuştu.

Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı

Şeref Malkoç, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nde "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:29:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir kamu başdenetçisi malkoç darbeler siyasi, sosyal ve ekonomik yapıyı sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]