New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

07.02.2026 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknoloji hisselerindeki toparlanma ile New York borsası haftayı yükselişle kapattı.

New York borsası, teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1.200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,47 artarak 50.115,67 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,97 artışla 6.932,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,18 kazançla 23.031,21 puana çıktı.

Hafta başından bu yana teknoloji hisselerindeki satış baskısının öne çıktığı pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde toparlanma yaşandı.

Yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ile ABD'de iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilemişti.

Hafta boyunca şirketlerin açıkladığı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında yer alırken, özellikle yapay zeka yarışında maliyetlerin bilançolara yansıması yakından değerlendirildi.

ABD'li e-ticaret devlerinden Amazon'un net satışlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın karının beklentilerin altında kalması ve şirketin 2026 yılına yönelik harcama tahminini 200 milyar dolara yükseltmesinin ardından hisseleri yüzde 5,6 değer kaybetti. Amazon'un sermaye harcamaları 2025'te 131 milyar dolar seviyesindeydi.

Yapay zeka yarışının hız kazanmasıyla, Alphabet'in ardından Amazon da harcamalarında artış yapmayı planladığını duyuran büyük teknoloji şirketlerinden biri oldu.

Amazon ve Alphabet gibi şirketlerin yapay zeka harcamalarındaki artışın çip şirketlerine fayda sağlayacağı beklentisiyle çip hisseleri yükseldi. Nvidia'nın hisseleri yüzde 7,9, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri yüzde 8,3 ve Broadcom hisseleri yüzde 7,1 değer kazandı.

Hızla gelişen yapay zeka araçlarının bazı şirketlere yönelik talebi azaltabileceği endişeleriyle zorlu bir hafta geçiren yazılım şirketlerinin hisselerinde de toparlanma görüldü. Bu şirketlerden Oracle'ın hisseleri yüzde 4,7 ve CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 4,9 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 57,3'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yayımlanan veriler, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin ocakta yüzde 4'ten yüzde 3,5'e inerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise art arda ikinci ayda yükselerek yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e çıktı.

Para politikası cephesinde ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin "temkinli iyimser" olduğunu, güçlü verimlilik artışının enflasyonun bankanın hedefine dönmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasındaki zayıflığa karşı bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
6 Şubat’ın simge isminin dinmeyen acısı 6 Şubat'ın simge isminin dinmeyen acısı
3 yıldır dinmeyen acı Gece yarısı herkes mezarlığa koştu 3 yıldır dinmeyen acı! Gece yarısı herkes mezarlığa koştu
Saat 04.17’de mezar başında gözyaşlarına boğuldu Saat 04.17'de mezar başında gözyaşlarına boğuldu

22:33
Çin’de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
Çin'de gizli kamera skandalı: Otel odasındaki özel anlarını videosunu internette buldu
21:46
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
Şeyma Subaşı dini paylaşımlarına devam ediyor: En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed
21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 02:01:51. #7.11#
SON DAKİKA: New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.