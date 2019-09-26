Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesi İhaleler Canlı Yayında Gerçekleşiyor
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Niğde Belediyesi İhaleler Canlı Yayında Gerçekleşiyor

2 gün önce

Niğde Belediyesi belediye işleyişleriyle ilgili gerçekleştirdiği hizmet alımlarının ihalelerini canlı yayın yaparak vatandaşı bilgilendiriyor.

Niğde Belediyesi İhaleler Canlı Yayında Gerçekleşiyor, System.String[]

Niğde Belediyesi belediye işleyişleriyle ilgili gerçekleştirdiği hizmet alımlarının ihalelerini canlı yayın yaparak vatandaşı bilgilendiriyor.


Şeffaf belediye yönetimi anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye hizmetleri ile ilgili gerçekleştirilen hizmet alımlarının ihalelerinin canlı yayınlanarak yapılması talimatını vermesi üzerine Belediye müdürlükleri ihalelerini canlı yayın aracılığı ile yapmaya başladı.


İhale Canlı Yayında Yapıldı


Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sinyalizasyon malzemesi ve levha alım işi ihalesini canlı yayında gerçekleştirdi. Niğde Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ihale çeşitli firmaların katılımı ile şeffaf belediyecilik anlayışı kapsamında canlı yayınlanarak vatandaşlara açık hale getirildi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:04 Kaynak: İHA
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