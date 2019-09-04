Niğde Belediyesinden Engelsiz Niğde Projesi

Niğde Belediye Başkanlığı, Engelsiz Niğde projesi kapsamında mahallelerde engelli parklarının kurulmasını sağladı.



Niğde Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Engelsiz Niğde Projesi" Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatları doğrultusunda Niğde'de uygulanmaya başlandı.



Engelli çocukların aileleri ile bir arada oyun parklarını kullanarak hoşça vakit geçirmeleri ve sosyal hayata adapte olarak topluma kazandırılmasını hedefleyen Engelsiz Niğde projesi kapsamında engelli parkları, pilot bölge olarak belirlenen Efendibey Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi, Nar Mahallesi, Dere Mahallesi, Özbelde ve İlhanlı Mahallesinde kurulumu gerçekleştirildi.



Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Şehrimizde toplumun her kesimine hitap eden çalışmalar gerçekleştirmeye özen gösteriyor, bu doğrultuda projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yaşlısı ile genci ile yediden yetmişe herkese hizmet üretiyor ve bunun mutluluğunu da hep birlikte paylaşıyoruz. Toplumumuzda var olan ve farkındalıklarının artırılması gereken engelli kardeşlerimizi her zaman olduğu gibi hatırlamaya devam ediyor sosyal alanlar oluşturarak onlarında aramızda yer almalarını sağlıyoruz. Topluma kazandırılmalarını amaçladığımız engelli bireylerimizin arkadaşları ve aileleri ile hoşça vakit geçirerek eğlenecekleri engelli parklarının şehrimizde kurulmasını sağladık. Oluşturmuş olduğumuz engelli oyun alanlarından yeterince fayda sağlanmasını ve engelsiz yarınlara hep birlikte, bir arada erişmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Projemizin Niğde'mize engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - NİĞDE