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Niğde'de Atatürk özlemle anıldı

6 saat önce

NİĞDE'de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Niğde'de törenle anıldı.

Niğde'de Atatürk özlemle anıldı, System.String[]

NİĞDE'de Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Niğde'de törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Program, Niğde Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti. Hacı Zekiye Arslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiirler ve hazırladığı oratoryo büyük alkış aldı. Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından anma programı sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
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