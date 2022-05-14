Niğde'de sıfır atık çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de sıfır atık çalıştayı düzenlendi

14.05.2022 14:12
Niğde'de sıfır atık çalıştayı düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sıfır atık çalıştayı düzenlendi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde sıfır atık çalıştayı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Üniversite Atık Yönetimi Koordinatörü Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Sıfır atık projesinin, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla ortaya çıktığını belirten Uslu, "Dört yıl boyunca toplam 37 ton kağıt toplayarak 628 ağacın kesilmesini engellerken, 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin 707 litre ham petrol tasarrufuna, 4 ton cam atık ve 7 ton metal toplayarak, 16 ton ham madde tasarrufuna katkıda bulunduk. Türkiye'de sıfır atık uygulaması olan üniversiteler arasında öncü bir olarak yer alıyoruz." dedi.

Çalıştay, katılımcılara plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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Ömer Halisdemir, Üniversite, Şehit, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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