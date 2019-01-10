Niğde'deki Fetö/pdy Operasyonu
9 dakika önce
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Niğde ve Sivas Cumhuriyet başsavcılıklarınca, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan gözaltına alınan E.H. ve M.T.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski polis E.H, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kemerhisar beldesinde, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.T. Y. de Efendibey Mahallesi'nde yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:18 Kaynak: AA
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