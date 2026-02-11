Nijerya'da DEAŞ Operasyonu: 16 Terörist Öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonda 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 5 Şubat'ta Borno eyaletine bağlı Auno bölgesinde ISWAP terör örgütüne yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.
Uba, operasyonlarda 16 ISWAP üyesinin öldürüldüğü çok sayıda teröristin yaralı halde kaçtığını kaydetti.
Operasyonda teröristlerin rehin aldığı 11 kişinin kurtarıldığını aktaran Uba, teröristlere ait bisikletler, silahlar ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
