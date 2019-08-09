Son Dakika Haberleri: Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı
BBC
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Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı

42 dakika önce

Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı, System.String[]

Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı. Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nijerya açıklarında 16 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemi daha sonra 8 mürettabaçtıyla Gana'nın Tema limanına demirlemişti.

Gine Körfezi, Uluslararası Denizcilik Bürosu tarafından, korsanlık faaliyetleri açısından dünyanın en tehlikeli noktalarından biri olarak tanımlanıyor.

Denizcilerin kaçırılmasından sonra, ülkenin orta kesimlerindeki bir köyde çalıyan Türk inşaat işçileri de kaçırılmış, daha sonra bu işçiler de serbest bırakılmıştı.

Nijerya, Gine, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:04 
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