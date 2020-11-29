Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından tarım işçilerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiğini bildirdi.

Nijerya'da Borno eyaletinin Maiduguri şehrinde pirinç tarlasında çalışan tarım işçilerine dün Boko Haram terör örgütü tarafından saldırı düzenlenmişti. Nijerya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 44'ten 70'e yükseldiği bildirilmişti. Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Borno eyaletinde çalışkan tarım işçilerimizin teröristler tarafından öldürülmesini kınıyorum. Bu anlamsız cinayetlerden tüm ülke zarar görüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram tarafından tarım işçilerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a yükseldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz ay iki ayrı Boko Haram saldırısında 22 işçi hayatını kaybetmişti. Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırılarında son 10 yılda en az 36 bin sivil hayatını kaybetti.

(İHA)