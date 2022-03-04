Nijerya'nın Ukrayna'dan tahliye ettiği ilk vatandaş grubu ülkeye ulaştı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan tahliye edilen Nijerya vatandaşlarından ilk grup ülkesine ulaştı.

Ukrayna'nın komşusu Romanya üzerinden gelen 416 Nijeryalı öğrenci, başkent Abuja'daki Nnamdi Azikwe Havalimanı'na ulaştı.

Ülkesine dönen öğrencilerden Saifullahi Usman, AA muhabirine, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın korkunç olduğunu ve ne zaman ne olacağının belli olmadığını söyledi.

Usman, yaşadığı bölgede sürekli siren sesleri gelmesi ve insanların güvenlikleri için sığınaklara saklanmalarının travmatik olduğunu, ülkesine döndüğü için güvende ve mutlu hissettiğini belirtti.

Okulundaki öğrenci birliğinin yardımlarıyla Romanya'ya geçmeye başardıklarını anlatan Usman, "Yolda çok trafik olması nedeniyle bir süre sonra eşyalarımızla uzun mesafe yürümek zorunda kaldık. Sınırda 2 gün bekledik ancak sınırı geçebildik." dedi.

Öte yandan, Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaklaşık 5 bin Nijerya vatandaşının bulunduğu ve bunların tahliyesi için hükümetin 8,5 milyon dolar fon ayırdığı belirtildi.

Açıklamada, Nijerya vatandaşların bazılarının Romanya, Polonya ve Macaristan'a geçmeyi başardığı ifade edildi.