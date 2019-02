Nilhan Osmanoğlu'ndan "İnönü" Açıklaması

İSTANBUL - Osmanlı Cihan Devleti'nin 34'üncü Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in torunlarından Nilhan Osmanoğlu , bir konuşmasında söylediği, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü konusundaki sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.Nilhan Osmanoğlu, Almanya 'da verdiği bir konferanstaki 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye yönelik sözlerinin bazı medya organlarında yer alması dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Osmanoğlu, " Şadiye Sultan ve İsmet İnönü arasında geçen, aile büyüklerimiz tarafından bize intikal eden anıyı hiçbir şekilde kendi yorumumu katmaksızın anlatmam sonrası, Cumhuriyet değerlerini kendi uhdesinde gören ve her ne hikmetse bunu seçim öncesi gerçekleştiren bir zümre, yine tarihi bizler üstünden tahrip ederek saldırıya geçmiştir." ifadelerini kullandı.Sürgün zamanını yaşamış aile bireylerinin anlattığı hakikatlerin birçok tarihçinin kitabına kaynak teşkil ettiğini belirten Osmanoğlu, şöyle dedi:"Osmanoğlu ailesinin ferdi olarak, gerekli gördüğüm her konuda araştırmalar yaparak, yazarak ve bunları anlatarak, susmayı tercih etmemekteyim. Bu benim şahsi kararımdır söylediklerimin ve söyleyeceklerimin arkasındayım. Her zaman birleştirici bir tavırdan yana oldum. Ne Selçuklu 'yu Osmanlı'dan, Ne de Osmanlı'yı Türkiye Cumhuriyeti 'nden ayırdım. Kendileri bizlerin değer verdiği tarihi şahsiyetlere karşı hadlerini aşarak hayasızca saldırırken, bunu fikir özgürlüğü ve tarihi gerçekler kılıfına sokmakta, bizler tarihe mal olmuş kendi ideolojilerinden birisine eleştiri değil yaşanmış bir olayı anlattığımızda hemen köşelerinden çıkarak fütursuzca saldırıya geçmektedirler. Haya ve ahlak, mert insanların karıdır; şahsım olarak tarihten günümüze intikal eden mirasın şuuru içerisinde davranmaktan asla geri durmayacağım."