Niloya işaret dilinin yanı sıra yedi farklı dilde çocuklarla buluşuyor - Son Dakika

Öğretici ve eğitici içeriklerle hazırlanan Niloya adlı çizgi film, İngilizce, Portekizce, Arapça, İspanyolca, İtalyanca, Türkçe ve işitme engelli çocuklar için "İşaret Dili" ile yayın hayatına devam ediyor.

Sadece Türkiye'deki değil, tüm dünyadaki çocukların yaratıcılıklarının gelişmesine destek olan Türkiye'nin ilk yerli çizgi film karakterlerinden Niloya'nın "Yetenekli Robot" bölümünde çocuklar kağıttan robot yapmayı öğrenecek.

Niloya YouTube kanalında yayınlanan yeni bölümleriyle minik dostlarına keyifli ve öğretici zaman geçirmelerini sağlayan çizgi filmin 129. bölümü 25 Mayıs'ta ekrana gelecek.

Yeni bölümün konusu ise şöyle:

"Niloya ve Mete ağaçların altında top oynamaktadırlar. Mete'nin canı ağaçlarda bulunan armutlardan çeker. Ama üşengeçliğine yeni düşerek bir robotun olmasını ve işlerini onun yapmasını ister. Birden Niloya'nın aklına Mete'nin el işi kağıtları ve kartonlarından birçok oyuncağı yapabildiği gelir. Hemen başlarlar işe koyulmaya. Niloya, Mete ve sonradan yanlarına gelen Murat ile birlikte yaptıkları robotla oynamaya başlarlar."

Çocukların hayal dünyalarının gelişmesine de destek olmayı amaçlayan Niloya'nın senaryosu uzman pedagoglar eşliğinde hazırlanıyor.

Çizgi filmin her bölümünde Niloya, bir sorunun cevabını buluyor ve gizemi çözüyor. Bazen ise arkadaşlarının sorularına cevap bulabilmek için yardımcı oluyor ve macera dolu hikayelerini ekrana taşıyor.