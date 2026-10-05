Nilperi Şahinkaya eski imajına geri döndü! Yeni saçları dikkat çekti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya bu kez rol aldığı bir yapımla değil, görünümündeki değişiklikle dikkat çekti. Saçlarında değişikliğe giden oyuncu, bakır tonlarındaki yeni görünümünü takipçilerinin beğenisine sundu.

SAÇLARINI BAKIR TONLARINA ÇEVİRDİ

Kariyeri boyunca farklı saç modelleri ve renkleri deneyen Nilperi Şahinkaya, imajında yeniden değişikliğe gitti. Ünlü oyuncunun tercih ettiği bakır saç rengi, görünümünü belirgin şekilde değiştirdi. Şahinkaya, yeni saçlarıyla objektif karşısına geçerek farklı karelerini Instagram hesabına ekledi. Oyuncunun saçlarının renginin yanı sıra omuz hizasındaki kesimi de yeni görünümünde öne çıktı.

"YENİ GELMEDİ GERİ GELDİ"

Nilperi Şahinkaya'nın fotoğraflarına düştüğü not ise değişimin aslında geçmişe dönüş olduğunu ortaya koydu. Oyuncu, yeni imajını gösterdiği karelerine şu ifadeyi ekledi: "Yeni gelmedi geri geldi."