Ninove Belediyesi de Başörtüsüne 'Hayır' Dedi
1 saat önce
BELÇİKA'NIN İslam dinini 1974'te resmen tanımasına rağmen ülkedeki Müslümanlar birçok haklarından mahrum bırakılıyor.
BELÇİKA'NIN İslam dinini 1974'te resmen tanımasına rağmen ülkedeki Müslümanlar birçok haklarından mahrum bırakılıyor. Belçika
genelinde geçtiğimiz 14 Ekim'de yapılan belediye seçimlerinin ardından Brüksel
ve Anvers
belediyeleri yönetimi, gişelerde çalışan kadın Müslümanlara başörtü yasağının devamı yönünde karar almıştı. Ninove Belediyesi de başörtü yasağının devamına karar verdi. Bu karar belediye gişelerinde çalışan başörtülü kadınları derinden üzdü.
ÖNCEDEN KARŞI ÇIKANLAR BU KEZ DESTEK VERDİ
Liberaller Partisi'nden (Open VLD) Belediye Başkanı Tania de Jonge, "2016'da belediye başkanı olduğum dönemde de belediye gişelerinde başörtü yasağının hayata geçirilmesi için Sosyalistler (SPA) ve Yeşiller (Groen!) karşı çıkmışlardı. Ancak 2019 itibariyle Ninove belediye yönetiminde tekrar aramızda olan SPA ve Groen! partileri bu kez belediye gişelerinde başörtü yasağı yönündeki anlaşmayı kabul ettiler. Halk ile iç içe olan belediye personelimiz tarafsızlığını korumalıdır" ifadelerini kullandı. Geçen 14 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde aşırı sağcı İslam karşıtı Forza Ninove Partisi, yüzde 40 oy alarak Ninove Belediyesinde birinci olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:20
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