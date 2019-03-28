Son Dakika Haberleri: Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara Bilişim Zirvesi" Düzenlendi

Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara Bilişim Zirvesi" Düzenlendi

47 dakika önce

Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi'nde
Marmara Bilişim Zirvesi, Nişantaşı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, zirvenin organizasyonu, NishNova Kuluçka Merkezi'nin genç girişimlerinden Aytunga ve Nişantaşı Üniversitesi iş birliğiyle hazırlandı.

Marmara Bilişim Zirvesi, Aytunga'nın kuruluş amacına da uygun olarak sektör ve üniversite iş birliği arasında kurulan iyi iş birliği örnekleri arasında yer aldı.

Alanında en yetkin isimleri ve geleceğe yön veren lider marka temsilcilerini bir araya getiren zirvede konuşmacılar, "Dijitalleşme" ve "IOT&Yapay Zeka" başlıkları altında tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

Zirvede Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, NishNova İnovasyon Merkezi Yöneticisi Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, Aytunga Kurucu Ortağı Kani Fatih Turhan, Turkcell Dijital İletişim Direktörü Burak Akıncı, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ve Microsoft İş Geliştirme Müdürü Onur Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı olarak yer aldı.

Tech Drone League, Ketencek IT., British English, Webtures ve SmartTek ile zirve katılımcılarına farklı pek çok deneyim yaşatılırken, TEB katkılarıyla blockchain ve kodlama eğitimi, Gamelab İstanbul ile oyun programlama atölyesi ve 3D Market Makerlab ile temel seviye arduino ve 3d tasarım eğitimi gerçekleştirildi. League Factory çatısı altında da espor turnuvası yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hal İşçisi, Hortumda Ağırlık Olsun Diye Tuttuğu Şemsiye ile Birlikte Uçtu Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:40:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nişantaşı Üniversitesi'nde "Marmara Bilişim Zirvesi" Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]