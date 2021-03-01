Normalleşme adımları beklenirken Prof. Dr. Bengi Başer "Haziran" ayını hatırlattı: 1 aya kalmaz yeniden kapanabiliriz - Son Dakika

Tüm gözler bu akşam toplanacak kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişken Prof. Dr. Bengi Başer'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Haberler.com YouTube kanalında 'Gündem Haber' programına konuk olan Başer, "Haziran ayındaki gibi paldır küldür açılırsak 1 aya kalmaz yeniden kapanırız" dedi.

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