Norveç Kış Olimpiyatları'nda Zirvede

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 4. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 4. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 6 madalyayla tamamlayan Norveç, 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 12 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 4. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Norveç 6 2 4 12 2 Almanya 3 2 1 6 İsveç 3 2 1 6 4 İsviçre 3 1 1 5 5 ABD 2 3 2 7 6 Avusturya 2 3 - 5 7 İtalya 2 2 7 11 8 Japonya 2 2 4 8 9 Fransa 1 2 - 3 10 Çekya 1 1 - 2

Kaynak: AA