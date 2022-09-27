Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

27.09.2022 16:08
Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor

Norveç'te halk, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi nedeniyle elektrik tüketiminde daha tedbirli olmaya başladı.

Norveç'te halk, Avrupa'yı etkisi altına alan enerji krizi nedeniyle elektrik tüketiminde daha tedbirli olmaya başladı.

Bergenavisen gazetesinde yer alan habere göre, Norveçliler ülkelerinde etkisini gösteren enerji krizine tedbir olarak enerji tüketimlerini daha ucuz olan saat dilimlerinde yapmaya başladı.

Elektrik şirketi BKK Nett'in, Norveç'in Bergen kentindeki yaklaşık 44 bin tüketiciye dayandırdığı analizler, halkın elektriği kullanma şekillerindeki değişimi ortaya koydu.

Şirketin verilerine göre, tüketiciler, elektriği enerjinin daha ucuz olduğu günlerde kullanıyor ve yoğun kullanımın olduğu saatlerde tüketimden kaçınıyor.

Hava şartları gibi faktörlerin de tüketici davranışlarını etkilediği belirtiliyor.

Ukrayna'daki savaş enerji krizinde alternatif çözüm arayışına neden oluyor

Haberde, Norveç'in hanelere elektrik faturalarına yardım etmek için 41 milyar kron (yaklaşık 4 milyar dolar) yatırdığı bilgisi yer aldı.

Norveç hükümetinin maliyetin 70 kilovatsaati aştığı durumlarda faturanın yüzde 90'ını karşılamasına rağmen hanelerin yüksek fiyatlarla başa çıkmakta zorlandığı belirtildi.

Haberde, Norveç'in güney bölgesinde kilovatsaat (kWh) başına 20 Norveç kronuna (1,86 dolar) kadar yükseleceği tahmin edilen fiyatların etkisiyle gaz ve elektrik maliyetlerinin arttığı kaydedildi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi, Norveç'teki enerji maliyetlerinde artışa neden olmuş ve alternatif çözüm arayışı başlamıştı.

Bu kapsamda ülkede, işletmeler ve haneler için yüksek elektrik fiyatlarındaki maliyeti hafifletmek için bu ayın başlarında kısa vadeli enerji tasarrufu uygulamasına geçildi.

YORUMLAR
500
İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı İran İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Kaynak: AA

Bergen, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:56 Acılı babaanne cesedi derin dondurucuda bulunan küçük Nazlı'ya yapılan işkenceyi bağırarak anlattı
15:54 Antalya'da yaya köprüsünden ıramağa atlayan şahıs, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
15:37 Bursaspor'dan olaylı Amed Sportif maçında yaşananlara tepki: Bundan sonrası herkesin problemi
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 16:13:43. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'daki enerji krizi Norveçlilerin elektrik tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement