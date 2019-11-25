Son Dakika Haberleri: Novartis Medicines'ı 7.0 milyar dolara satın alacak
Son Dakika Ekonomi Novartis Medicines'ı 7.0 milyar dolara satın alacak - Son Dakika Ekonomi

Novartis Medicines'ı 7.0 milyar dolara satın alacak

6 saat önce

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis AG, ABD'li biyoteknoloji şirketi Medicines Co.'yu yaklaşık 7.0 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Novartis Medicines'ı 7.0 milyar dolara satın alacak, System.String[]

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis AG, ABD'li biyoteknoloji şirketi Medicines Co.'yu yaklaşık 7.0 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Novartis'in, şirketi hisse başına 85 dolardan satın alacağını ve anlaşmanın bu hafta içinde yapılabileceğini söyledi. Novartis, anlaşma ile birlikte kalp tedavi pazarına girmeyi hedefliyor. Medicines Co. hisseleri Cuma günü 68.55 dolarda kapandı.

Novartis CEO'su Vas Narasimhan, yatırımcılara yönelik olarak yaptığı bir konuşmada, yapılacak yeni yatırımlarla ilaç araştırma ve geliştirme çalışmalarını daha da geliştireceklerini söyledi.

Satın alma işlemlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasını bekleyen Novartis, The Medicines'in şirketin satışlarına etkisinin 2021'de görüleceğini belirtti.


Amerika Birleşik Devletleri, Novartis, İsviçre, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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